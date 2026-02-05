La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Travers: un automobiliste flashé à 143 km/h

Keystone-SDA

Un automobiliste a été flashé mardi vers 20h par un radar mobile à 143km/h sur la route cantonale H10 à la sortie du village de Travers (NE) en direction de l’ouest, alors que la limite autorisée était de 80 km/h. Le chauffard, un ressortissant suisse de 40 ans domicilié dans le canton, s’est vu retirer son permis de conduire avec effet immédiat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’automobiliste a été intercepté peu après Couvet par une patrouille de la police neuchâteloise. «L’intéressé s’expose à une suspension de permis pouvant aller jusqu’à deux ans, ainsi qu’à des poursuites pénales pour délit de chauffard», a indiqué jeudi la police neuchâteloise.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision