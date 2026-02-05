Travers: un automobiliste flashé à 143 km/h

Keystone-SDA

Un automobiliste a été flashé mardi vers 20h par un radar mobile à 143km/h sur la route cantonale H10 à la sortie du village de Travers (NE) en direction de l’ouest, alors que la limite autorisée était de 80 km/h. Le chauffard, un ressortissant suisse de 40 ans domicilié dans le canton, s’est vu retirer son permis de conduire avec effet immédiat.

(Keystone-ATS) L’automobiliste a été intercepté peu après Couvet par une patrouille de la police neuchâteloise. «L’intéressé s’expose à une suspension de permis pouvant aller jusqu’à deux ans, ainsi qu’à des poursuites pénales pour délit de chauffard», a indiqué jeudi la police neuchâteloise.