Trente sorties guidées pour les 25 ans du Parc Chasseral

Keystone-SDA

Animations pour les enfants, actions en faveur du développement durable ou événements culturels: le Parc Chasseral a publié son programme d'activités 2026-2027. Afin de célébrer les 25 ans de l'association, le programme propose un vaste choix de sorties guidées et de formations, réparties sur une trentaine de dates entre avril et novembre.

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(Keystone-ATS) Ces différentes excursions permettront de mieux connaître la région, ses paysages ainsi que sa faune et sa flore. Découverte des plantes sauvages comestibles, peinture, randonnée-atelier ou cours de fauche à la faux seront notamment proposés. Six dates mêlant musique et découverte du patrimoine figurent aussi au programme.

Le Parc Chasseral propose aussi aux enseignants différentes animations pour les écoles, afin de faciliter l’accès à la nature à leur classe. Enfin, un jeu de piste gastronomique sera organisé de juin à octobre. Il permettra de découvrir quelques-uns des 225 produits régionaux labellisés «Parcs suisses» ainsi que la restauration du terroir, typique des métairies du Parc Chasseral.