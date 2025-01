Trois avocats du défunt opposant Navalny condamnés à de la prison

Trois avocats de l'opposant russe Alexeï Navalny, mort en prison il y a près d'un an, ont été condamnés vendredi en Russie à des peines de prison ferme pour extrémisme, selon des journalistes de l'AFP présents au tribunal.

(Keystone-ATS) La Russie est engagée dans une campagne de répression des détracteurs de Vladimir Poutine, en particulier ceux proches de Navalny et ceux dénonçant l’assaut russe contre l’Ukraine, lancé il y a près de trois ans.

Les avocats Alexeï Liptser, condamné à 5 ans de détention, Igor Sergounine, condamné à 3 ans et demi, et Vadim Kobzev, condamné à 5 ans et demi, avaient été arrêtés en octobre 2023, lorsque l’opposant numéro un au président russe était encore vivant. Ils avaient été accusés de participation à l’organisation du défunt, considérée comme extrémiste par la Russie.

Ils sont accusés d’avoir transmis à Alexeï Navalny, incarcéré en Russie à partir de janvier 2021 jusqu’à sa mort en prison le 16 février 2024, des informations lui permettant de « planifier, préparer (…) et commettre des crimes extrémistes » depuis sa cellule, selon les enquêteurs.

« Secret professionnel violé »

Ces accusations sont passibles de six ans de détention et l’accusation avait réclamé des peines de plus de cinq ans. Le procès se déroulait depuis mi-septembre devant un tribunal de Petouchki, dans la région de Vladimir, à l’est de Moscou, où se trouve également une des prisons où Alexeï Navalny avait été un temps incarcéré.

Après le début de la première audience le 12 septembre, l’ensemble des débats ont eu lieu à huis clos, à la demande du procureur, malgré les protestations des avocats de la défense. Selon un communiqué du tribunal, Igor Sergounine a plaidé coupable, contrairement à Alexeï Liptser et Vadim Kobzev.

Selon l’un des avocats de la défense, Roman Karpinski, le dossier était fondé sur des écoutes des réunions de M. Navalny avec ses avocats lors de sa détention, ce qui constitue selon lui une « violation du secret professionnel » de l’administration pénitentiaire, qui a transmis ces enregistrements aux enquêteurs.

« Nous sommes jugés pour avoir transmis les pensées de Navalny à d’autres personnes », a dénoncé devant la cour fin décembre l’un des accusés, l’avocat Vadim Kobzev, cité par Novaïa Gazeta. L’ONG Amnesty International avait exhorté Moscou à mettre fin aux « poursuites arbitraires » engagées contre les avocats.

« Résister »

Depuis le début de l’assaut contre l’Ukraine, en février 2022, la répression frappe toutes les voix dissidentes en Russie. Les avocats de militants de l’opposition étaient autrefois rarement emprisonnés, bien que soumis à une surveillance et à des menaces croissantes. Ces trois dernières années, plusieurs d’entre eux ont fui leur pays pour échapper à la prison.

Deux autres anciens avocats d’Alexeï Navalny, Olga Mikhaïlova et Alexandre Fedoulov, sont ainsi à l’étranger et visés par un mandat d’arrêt des autorités russes. Charismatique militant anticorruption, Alexeï Navalny avait été arrêté à Moscou en janvier 2021 à son retour d’Allemagne, où il avait été hospitalisé après avoir été victime en Sibérie d’un empoisonnement qu’il imputait au Kremlin, qui a toujours nié.

Il avait ensuite été condamné à plusieurs lourdes peines, dont une de 19 ans de prison en août 2023 pour « extrémisme ». Navalny communiquait sur les réseaux sociaux essentiellement via des messages transmis à ses avocats, dans lesquels il dénonçait notamment l’offensive en Ukraine et appelait les Russes à « résister ».

Son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption (FBK) est classée « extrémiste » en Russie depuis 2021. Les circonstances de sa mort dans une colonie pénitentiaire de l’Arctique en février 2024 restent obscures. Nombre de ses anciens collaborateurs, réfugiés à l’étranger, travaillent désormais avec sa veuve, Ioulia Navalnaïa, qui a repris en exil le flambeau du mouvement de son mari, sans pour autant réussir à unir une opposition divisée et éparpillée à l’étranger.

L’opposante russe en exil Ioulia Navalnaïa a appelé vendredi à libérer « immédiatement » les avocats de son défunt mari Alexeï Navalny, quelques heures après leur condamnation à de la prison en Russie pour leur participation supposée à des « crimes extrémistes ». Les avocats Alexeï Liptser, Igor Sergounine et Vadim Kobzev « sont des prisonniers politiques et doivent être libérés immédiatement », a-t-elle écrit sur X, près d’un an après la mort du célèbre opposant dans une prison russe.