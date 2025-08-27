La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trois blessés dans une collision frontale près d’Interlaken

Keystone-SDA

Une collision frontale a fait trois blessés, dont un grave, mardi soir à hauteur de Bönigen (BE), sur l'A8. La police a ouvert une enquête.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit peu avant 19h45, lorsqu’un automobiliste circulant de Brienz en direction d’Interlaken s’est soudain retrouvé sur la voie de gauche, pour une raison qui reste à déterminer. Il a percuté frontalement une voiture roulant en sens inverse, indique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

L’un des conducteurs a été emmené à l’hôpital en ambulance, le second au moyen d’un hélicoptère de la Rega. Le passager du véhicule non-fautif, grièvement blessé, a également été héliporté.

L’intervention a nécessité la fermeture du tronçon pendant environ trois heures et demie. Une déviation a été mise en place.

