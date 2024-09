Trois candidats visent le siège de Jacques Gerber au Gouvernement

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Trois candidats se lancent dans l’élection complémentaire au Gouvernement jurassien pour s’emparer du siège laissé vacant par le PLR Jacques Gerber: la Verte Pauline Godat, le candidat du Centre Stéphane Theurillat et le candidat du mouvement HelvEthica Pascal Prince.

Seule certitude à l’échéance du dépôt des candidatures, le PLR ne siégera plus à l’exécutif l’année prochaine. Les candidats du Centre et des Vert-e-s partent largement favoris. En cas de ballotage, un second tour est fixé au 15 décembre, précisé lundi la Chancellerie d’Etat.

L’objectif du Centre est de récupérer son 2e siège perdu en 2020. Les Vert-e-s, qui ont le soutien du Parti socialiste et de CS-POP, espèrent faire pencher l’exécutif vers une majorité de gauche.

L’on s’acheminait vers un duel gauche-droite avant que le mouvement HelvEthica, né durant la pandémie et opposé aux mesures sanitaires, ne se lance dans la course à l’élection complémentaire du 24 novembre.