Trois démissions en quelques mois au Conseil communal de Montagny

Le vice-syndic de la commune de Montagny (FR) a présenté sa démission. Deux autres conseillers communaux ayant claqué la porte à l'automne dernier, ils ne sont plus que quatre, au lieu de sept, à siéger à l'exécutif du village broyard.

(Keystone-ATS) Tout comme le syndic, le vice-syndic de Montagny est visé par une enquête administrative, ouverte il y a une quinzaine de jours par la préfecture de la Broye. Celle-ci se penche notamment sur des soupçons d’ingérence, de pression et d’inaction dénoncés lors de l’instruction préliminaire.

«Nous prenons acte de la démission du vice-syndic.», indique mardi à Keystone-ATS le préfet de la Broye Nicolas Kilchoer, revenant sur un article du site d’informations en ligne Frapp.

Le vice-syndic a fait l’objet, il y a quelques jours, d’une dénonciation au Ministère public pour potentielle violation du secret de fonction. Il aurait en effet envoyé une lettre à la presse et aux conseillers généraux de la commune, dans laquelle il se défendait des soupçons d’inaction et d’ingérence révélés par l’enquête administrative, souligne Frapp.

Sa démission ne remet aucunement en question la suite de l’enquête: «Nous poursuivons notre démarche», souligne le préfet.

Elections à venir

L’enquête devra définir les causes qui perturbent le fonctionnement de la commune, les éventuelles violations d’obligations légales et réglementaires et les irrégularités qui affecteraient le Conseil communal et l’administration.

Le vice-syndic est donc le troisième membre du Conseil communal à démissionner en quelques mois. L’administratrice communale a également claqué la porte. La liste des conseillers communaux en fonction ne comprend ainsi plus que quatre noms, constate-t-on sur le site de la commune, au lieu de sept.

Toutefois, la fin de la législature approche, précise Nicolas Kilchoer. Des élections auront lieu le 8 mars et les nouvelles autorités entreront en fonctions fin avril.