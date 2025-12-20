Trois hôpitaux romands veulent valoriser le vécu des patients

L'Ensemble Hospitalier de la Côte, l'Hôpital Riviera-Chablais et le Centre hospitalier Bienne s'associent pour mieux comprendre le vécu de leurs patients. Ils lancent un modèle de suivi de la qualité des soins.

(Keystone-ATS) Ce projet est porté par SPX, une association internationale active dans la promotion de l’expérience du patient. L’idée consiste à développer «des questionnaires fiables et faciles à utiliser», puis «d’évaluer scientifiquement» la qualité perçue des soins, mais aussi de «guider la prise de décision clinique et d’orienter les ressources vers ce qui crée le plus de valeur» pour les patients, relèvent les trois hôpitaux dans leur communiqué.

Le projet, qui bénéfice notamment du soutien de la fondation Leenaards, est prévu pour deux ans. Il est déployé dans onze domaines comme la maternité, la chirurgie de la hanche ou du genou, le dépistage du cancer du sein, la prise en charge de la sclérose en plaques ou encore le diagnostic d’Alzheimer.

«A la suite de cette phase, il pourra servir d’exemple pour davantage de domaines et d’autres hôpitaux dans toute la Suisse», relèvent les partenaires du projet.