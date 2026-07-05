Trois jours de reggae avec Plein-les-Watts Festival à Lancy

Keystone-SDA

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La 18e édition du Plein-les-Watts Festival, une des rares manifestations en Suisse spécialisée dans la musique reggae, aura lieu de jeudi à samedi au parc Navazza-Oltramare, à Lancy (GE). Parmi les têtes d'affiche figurent le Jamaïcain Burning Spear et le groupe français Danakil.

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(Keystone-ATS) «Agé de 81 ans, Burning Spear est une légende du genre depuis plus de 50 ans, avec deux Grammyy Awards pour le meilleur album de reggae. Danakil est aussi très attendu», commente Nicolas Clémence, directeur du festival. Cette édition a invité d’autres grands noms, dont les Jamaïcains Barrington Levy, Richie Spice, Culture ft Kenyatta Hill et Israel Vibrations.

Les débuts de soirées de l’open air seront assurés par «une nouvelle vague d’artistes qui font évoluer ce style musical», relève M. Clémence. Lauréate d’un Swiss Music Award, KT Gorique «vient du rap avec des sonorités reggaes», précise-t-il. Egalement romand, le groupe Attic Foundation, qui s’est notamment produit au Montreux Jazz Festival en 2025, est programmé.

Firemoove Vibes Corner, la troisième scène du festival qui met en avant la culture DJ, accueillera aussi des chanteurs francophones. Cette édition renouera avec les afters à la Halle W, à Vernier, où les festivaliers pourront prolonger leur soirée. Les arts de rue et des groupes de percussions seront à nouveau de la partie en début de soirée dans le parc.

www.pleinleswatts.ch