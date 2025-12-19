Trois millions pour les scieries vaudoises

Keystone-SDA

L'Etat de Vaud veut davantage aider les scieries du canton. Celles-ci peuvent bénéficier d'une enveloppe de trois millions de francs, comprise dans un crédit-cadre de 15 millions déjà en vigueur et consacré à l'ensemble de la filière bois.

(Keystone-ATS) Ces subventions doivent servir à l’achat, la rénovation et la transformation d’infrastructures et d’équipements des entreprises vaudoises de la première transformation du bois (scieries), indique vendredi l’Etat de Vaud.

Il précise que les subventions sont plafonnées à un million de francs par projet et par entreprise. Elles peuvent couvrir jusqu’à 35% des coûts éligibles.

Le nombre de scieries vaudoises a reculé d’une centaine à la fin des années 1980 à une vingtaine aujourd’hui. «En l’absence d’investissements ciblés, le risque est réel de voir disparaître les dernières scieries vaudoises à moyen terme, au détriment de l’emploi, des savoir-faire et de la valorisation locale d’une ressource durable», écrit le Canton dans son communiqué.