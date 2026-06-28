Trois oppositions aux patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

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La mise à l’enquête publique du projet à 69 millions de francs de nouvelles patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE) a suscité trois oppositions. Les autorités espèrent toujours voir les travaux, prévus en cinq phases, démarrer en 2027 pour s'achever en 2030.

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(Keystone-ATS) L’information a été donnée jeudi par le conseiller communal Théo Huguenin-Elie lors de l’assemblée générale du HCC La Chaux-de-Fonds SA. Le chef du dicastère de l’urbanisme et des bâtiments remplaçait son collègue Thierry Brechbühler, chef du dicastère des sports, absent. La nouvelle patinoire comptera 6500 places.

Théo Huguenin-Elie a confié à Keystone-ATS rester optimiste quant au calendrier d’un projet d’importance cantonale. A ses yeux, la nature des oppositions laisse penser qu’elles seront «négociables» durant la conciliation prévue à cet effet. Au final, l’élu espère qu’elles seront levées, histoire de commencer les travaux au printemps 2027.

Sur trois saisons

Le conseil de fondation, présidé par Jean-Claude Baudoin, par ailleurs secrétaire général de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs, devait se réunir en toute fin de semaine, afin de faire un point de situation. Créée le 2 février, la fondation s’appuie sur un partenariat public-privé entre la Ville et la FNE.

Lors des travaux, le HC La Chaux-de-Fonds (HCC) pourra continuer à jouer dans son antre qui date de 1953, et de 1969 pour sa couverture. La capacité de la patinoire principale devrait osciller entre 3000 et 3900 places en fonction de l’évolution du chantier, contre 5250 environ pour l’heure, et 7000 à une certaine époque.

Les plus de 3200 abonnés du club le plus titré de Suisse romande devraient trouver plus ou moins tous une place. Le chantier se déroulera en cinq phases, avec un impact «négatif» concernant trois saisons, a indiqué devant les actionnaires Nicolas Bueche, membre du conseil d’administration du HCC La Chaux-de-Fonds SA.

Chiffre d’affaires record

Dans la première phase, il est prévu de construire les locaux techniques, avec des travaux qui s’effectueront essentiellement sur la partie nord de la patinoire. Ensuite, pour les phases 2 et 3, l’activité se déplacera vers l’aile ouest et le restaurant de la Piscine-Patinoire actuel, puis l’aile est.

La phase de projet liée au remplacement de la toiture (phase 4) est agendée pour la fin de la saison 2028/2029, soit entre les mois de mai et de novembre 2029). Dans l’ultime phase, la cinquième, la patinoire secondaire sera réalisée. Contrairement à la patinoire extérieure construite dans les années 1980, elle sera aussi couverte.

Sur le plan comptable, la holding chapeautant les activités du HCC a bouclé l’exercice écoulé avec un bénéfice de près de 228’000 francs, contre un montant de 255’000 francs un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires record de 7,82 (7,05) millions de francs. Le tout en constituant une provision d’investissements de 150’000 francs.