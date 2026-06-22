La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Trois postes de travail sauvés chez Chopard à Fleurier

Keystone-SDA

La section neuchâteloise du syndicat Unia a sauvé trois postes de travail sur les 28 licenciements annoncés fin mai sur les sites de Chopard à Fleurier. Un plan social a également été signé avec l'horloger et joailler de luxe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le 26 mai, Chopard, dont la maison-mère se trouve à Meyrin près de Genève, a annoncé sa volonté de licencier 28 personnes à Fleurier sur les sites Fleurier Ebauches et Chopard Manufacture, rappelle lundi dans un communiqué le syndicat Unia. «Si nous n’avons pas pu sauver tous les postes de travail, au moins trois salariés garderont leur emploi», explique le syndicat.

Depuis la semaine dernière Unia négocie également les mesures d’accompagnement qui permettront d’amoindrir les conséquences économiques et sociales des licenciements. Réunis ce lundi en assemblée, les collaborateurs de l’entreprise ont validé le plan social négocié.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision