Trois Romands vont participer aux WorlSkills à Shanghai

Keystone-SDA

Partager

Trois Romands font partie de la délégation suisse qui va concourir du 22 au 27 septembre à Shanghai aux WorldSkills, les plus grands championnats des métiers au monde. Au total, 42 jeunes Suisses se mesureront à quelque 1400 participants de plus de 60 pays, dans 38 branches différentes.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Pour chaque talent, cela représente environ 1000 heures d’entraînement, indispensables pour se frayer un chemin jusqu’au sommet de l’élite mondiale et faire rayonner la formation professionnelle suisse au niveau international», a indiqué la Fondation SwissSkills. L’objectif est de se hisser à nouveau dans le top 3 du classement des nations.

«Ces jeunes talents sont les ambassadeurs et les ambassadrices de leurs professions. A travers leur engagement, ils et elles inspirent les jeunes dans leur orientation professionnelle et les encouragent dans l’affirmation de leurs forces», a précisé la fondation.

Trois Romands vont participer au prochain championnat du monde. Marine Känzig de Court dans le Jura bernois va concourir dans le domaine de la coiffure. Eliott Vadi de Carouge (GE) est en lice dans la bijouterie-joaillerie.

Médaille comme objectif

Meilleur apprenti en menuiserie du pays en 2025 (et troisième en ébénisterie), Augustin Mettraux, âgé de 20 ans et habitant Fontainemelon (NE), fera aussi le déplacement. Selon Arcinfo, il s’entraîne depuis mars sous la conduite de Loïc Santschi, qui a participé à la dernière édition des WorldSkills. Le jeune homme vise une médaille à Shanghai.

L’habitant du Val-de-Ruz est le troisième Neuchâtelois de suite à prendre part à la compétition en menuiserie, après Romain Mingard, 3e en 2022, et le Chaux-de-Fonnier Loïc Santschi, 5e en 2024. La transmission «entre Neuchâtelois sera encore renforcée cette année par le retrait de l’expert en menuiserie vaudois, qui accompagnait jusqu’ici les menuisiers suisses, et la nomination de Loïc Santschi à ce poste», relève Arcinfo.

Augustin Mettraux ne sait pas encore ce qu’il devra construire, mais il aura 22 heures, réparties en quatre jours, pour le faire. Ces deux prédécesseurs avaient dû créer des portes aux designs particuliers. Le départ est prévu le 15 septembre pour les deux menuisiers. «La caisse à outils d’Augustin Mettraux partira déjà à la fin du mois de juillet», a précisé le quotidien neuchâtelois.