Trois verbes pour guider l’action du Conseil d’Etat neuchâtelois

Keystone-SDA

A l'occasion de ses voeux pour la nouvelle année, le Conseil d'Etat neuchâtelois indique que trois verbes guideront son action pour les années à venir: vivre, développer et innover. Le moment intervient alors qu'une nouvelle législature s'ouvre dans le canton.

(Keystone-ATS) L’exécutif, présidé par Crystel Graf, mentionne ces trois repères «pour avancer dans un contexte incertain, où les défis s’intensifient et les finances publiques exigent une gestion prudente». En s’appuyant sur ses atouts, le canton dit fixer son cap: agir pour la population, les Neuchâteloises et les Neuchâtelois.

«Cette ambition vise à permettre à chacune et chacun de vivre sereinement, de développer durablement et d’innover ensemble, dans l’esprit d’ouverture qui fait la force du canton», précise le gouvernement dans son message.

Carte de voeux

Le Conseil d’Etat a choisi d’illustrer cette orientation en confiant la réalisation de sa carte de voeux à des élèves neuchâtelois du cycle 2, âgés de 10 à 12 ans. Quatre classes des quatre régions du canton ont exprimé leur créativité «comme on prend son envol dans la vie, en dessinant ce qui fait leur coin du monde».

Un paysage, un souvenir, un symbole, relève le message gouvernemental. «Une création collective, riche de ses différences et unie dans sa diversité. Parfois, il suffit d’un simple trait de crayon pour révéler le canton autrement.»