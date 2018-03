Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Le vote électronique suscite de plus en plus de résistance Joëlle Rebetez & Jean-Marc Heuberger, RTS 05. mars 2018 - 13:55 Les scandales de piratage informatique qui se multiplient au niveau international freinent l'essor de l’e-voting en Suisse. Une initiative populaire demandant l'interdiction pure et simple du vote par internet devrait être lancée. Voter depuis chez soi en quelques clics de souris: la Confédération souhaite que cette possibilité existe dans deux tiers des cantons dès les élections fédérales de 2019. Pour le député de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) Franz Grüter, les choses vont trop vite. Pourtant patron d'une société informatique, le Lucernois veut lancer une initiative populaire pour interdire le vote électronique. «L'e-voting est un danger pour notre démocratie car les votes peuvent être manipulés par des cyber-attaques», explique-t-il. «Aucun système sûr à 100%» Actuellement, huit cantons permettent déjà aux Suisses de l'étranger de voter par internet. Et cinq cantons - Genève, Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville et Saint-Gall - l'autorisent pour une partie des votants qui y résident. Le vice-chancelier genevois Christophe Genoud le reconnaît: aucun système de vote n'est sûr à 100%, mais selon lui, le système genevois est suffisamment protégé. Le scepticisme se fait sentir chez les jeunes de gauche également. Les Jeunes verts exigent ainsi un moratoire jusqu'à ce que la technologie ait fait ses preuves.