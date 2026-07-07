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Troubles psychiques: une commission dénonce les expulsions forcées

Keystone-SDA

Les personnes souffrant de troubles psychiques doivent bénéficier d'une meilleure protection lors des renvois sous contrainte par avion depuis la Suisse. Dans un rapport, la Commission de prévention de la torture constate des lacunes dans leur prise en charge médicale.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans son rapport annuel 2025 publié mardi, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) déplore que l’aptitude de ces personnes à être transférées ne soit souvent évaluée que sur la base de dossiers.

Elle recommande de renoncer aux renvois sous contrainte des personnes suivant un traitement psychiatrique stationnaire. Il en va de même pour les personnes qui, en raison d’un trouble psychique, ne sont pas en mesure de contrôler volontairement leur comportement

De plus, la prise en charge médicale des personnes atteintes de troubles psychiques est insuffisante. Un suivi médical dès la détention, la mise à disposition des médicaments nécessaires ainsi que des solutions d’accueil adaptées dans le pays de destination ne sont pas systématiquement garantis, selon la Commission

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