Trump: les violences conjugales sont des délits «moins graves»

Keystone-SDA

Donald Trump a été accusé lundi de minimiser la gravité des violences conjugales. Il a dit dans un discours qu'il s'agissait de délits "moins graves" ne devant pas apparaître dans les statistiques.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le président américain, qui assure avoir rétabli l’ordre dans la ville de Washington, a reproché à ses opposants de gonfler les chiffres de la criminalité afin de ternir son bilan.

«Des choses beaucoup moins graves, des choses qui se passent à la maison, ils appellent ça des crimes», a dit Donald Trump pendant un discours consacré à la liberté de religion.

«Si un homme a une petite dispute avec sa femme, ils disent que c’est un crime», a-t-il ajouté, suscitant quelques rires dans l’assistance, selon une journaliste de l’AFP présente sur place.

«Donald Trump nous a montré -une nouvelle fois- ce que sont ses convictions», a déploré Kim Villanueva, présidente de NOW, un collectif d’association de défense des droits des femmes.

Elle lui a reproché d’être «aveugle» au problème, dans une déclaration transmise à l’AFP.

Kris Mayes, procureure générale démocrate de l’Arizona, a elle écrit sur X: «Si, Monsieur le président, les violences conjugales sont un crime».

Environ 41% des femmes et 26% des hommes aux Etats-Unis sont confrontés dans leur vie à des violences sexuelles, des violences physiques ou du harcèlement de la part de leurs partenaires intimes, selon une enquête publiée par la principale agence sanitaire américaine (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ou CDC).

