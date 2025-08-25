La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump: Washington doit devenir propriétaire de ses bases en Corée

Keystone-SDA

Donald Trump a suggéré lundi que la Corée du Sud cède le terrain sur lequel sont situées les bases militaires américaines dans le pays. Il souhaite pousser cet allié des Etats-Unis à payer davantage en échange de la présence de plus de 28'000 soldats sur son sol.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Vous savez, nous avons dépensé beaucoup d’argent pour construire une base, et il y a eu une contribution faite par la Corée du Sud, mais je voudrais voir si nous pouvons nous débarrasser du bail et obtenir la propriété du terrain où nous avons une imposante base militaire», a déclaré le président américain à la Maison Blanche, au côté de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung.

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
32 J'aime
18 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
