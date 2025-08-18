La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump a «commencé les préparatifs» d’une rencontre Poutine-Zelensky

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi avoir "commencé les préparatifs" d'une rencontre entre ses homologues ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine, après s'être entretenu dans la journée avec les deux dirigeants.

(Keystone-ATS) «Une fois cette rencontre tenue, nous organiserons une [réunion] trilatérale, réunissant les deux présidents ainsi que moi-même», a ajouté sur son réseau social Truth Social le président américain. Le premier sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se déroulera «dans un lieu à déterminer», a-t-il précisé.

Donald Trump a également évoqué lundi sur Truth Social, au terme de réunions avec Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens à la Maison-Blanche, des garanties de sécurité qui seraient fournies à l’Ukraine par des puissances européennes, en «coordination» avec les Etats-Unis.

Le président américain a reçu lundi le président ukrainien et des dirigeants européens, comme le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron.

