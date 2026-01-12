Trump affirme que l’Iran veut «négocier»

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que l'Iran, aux prises avec une vaste contestation, "veut négocier". Selon lui, une réunion est en préparation avec les dirigeants de la République islamique. Il n'a toutefois pas écarté des options militaires.

(Keystone-ATS) A bord de l’avion Air Force One, le président américain a estimé que Téhéran commençait à dépasser la ligne rouge qu’il avait fixée concernant les morts de protestataires lors de ce mouvement d’une ampleur inédite depuis trois ans, précisant que l’armée étudiait des «options très fortes».

L’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d’au moins 192 manifestants, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus lourd, dénonçant un «massacre» et un «crime […] majeur contre le peuple iranien». L’IHR a aussi estimé à plus de 2600 les manifestants arrêtés.

Donald Trump a ajouté que Téhéran avait appelé samedi pour «négocier» et qu’une rencontre était «en cours de préparation». Il a cependant laissé planer la menace d’une action avant toute entrevue.

Appel du fils du shah

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, avait auparavant affirmé que l’Iran riposterait à toute frappe américaine en ciblant des sites militaires et le transport maritime des Etats-Unis.

Le fils de l’ancien shah d’Iran et figure de l’opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a exhorté sur les réseaux sociaux les forces armées et de sécurité à «se tenir au côté du peuple».

Déclenchée à Téhéran le 28 décembre par des commerçants furieux contre la cherté de la vie, la contestation s’est largement étendue et représente pour la République islamique l’un de ses plus grands défis depuis sa proclamation en 1979.

Les autorités ont imposé une coupure d’Internet, en vigueur depuis plus de 72 heures, selon l’ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks.

«Deuil national»

Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national pour les «martyrs de la résistance», en référence notamment aux membres des forces de sécurité tués. Si les autorités disent comprendre les revendications économiques des manifestants, elles fustigent de plus en plus des «émeutiers» instrumentalisés, selon elles, par l’étranger, les Etats-Unis et Israël en tête.

Le président Massoud Pezeshkian a exhorté la population à participer lundi à une «marche de résistance» dans tout le pays, pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains». La télévision d’Etat a diffusé des images de bâtiments en feu, dont une mosquée, ainsi que de cortèges funèbres d’agents des forces de l’ordre.

Dimanche, une vidéo largement partagée montrait de nouveau des manifestants se rassemblant dans le quartier de Pounak, à Téhéran, en scandant des slogans en faveur de la monarchie déchue.

La télévision d’Etat s’est efforcée de montrer une forme de retour au calme, diffusant des images d’une circulation fluide. Le gouverneur de Téhéran, Mohammad-Sadegh Motamedian, a affirmé à la télévision que «le nombre de manifestations [était] en baisse».

Dizaines de corps enveloppés

Des images publiées sur les réseaux sociaux – probablement par des moyens satellitaires – avaient montré de grandes foules défilant dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs villes iraniennes, notamment la capitale Téhéran et Machhad, dans l’est du pays.

Dans une autre vidéo authentifiée par l’AFP, on voit des dizaines de corps enveloppés dans des sacs noirs devant une morgue de la capitale et ce qui semble être des Iraniens à la recherche de leurs proches disparus.

Le centre pour les droits de l’homme en Iran (CHRI), dont le siège est à New York, a affirmé que les hôpitaux étaient «débordés» par l’afflux de manifestants blessés et que les réserves de sang diminuent.

A Téhéran, un journaliste de l’AFP décrit une quasi-paralysie de la vie quotidienne. La mobilisation en Iran survient dans un pays affaibli par une guerre avec Israël en juin et les coups portés à plusieurs de ses alliés régionaux, ainsi que par les sanctions liées à son programme nucléaire rétablies en septembre par l’ONU.