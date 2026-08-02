La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l’Iran à partir de lundi

Keystone-SDA

Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Bien sûr qu’ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l’ampleur de cette attaque, car ils la voyaient prendre forme (…) Ce que l’on fait maintenant, c’est parler avec eux sous la forme d’une négociation.

Cela commence demain après-midi (lundi)», a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision