Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l’Iran à partir de lundi

Keystone-SDA

Partager

Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu.

1 minute

(Keystone-ATS) «Bien sûr qu’ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l’ampleur de cette attaque, car ils la voyaient prendre forme (…) Ce que l’on fait maintenant, c’est parler avec eux sous la forme d’une négociation.

Cela commence demain après-midi (lundi)», a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One.