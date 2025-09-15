Trump assure qu’Israël ne frappera plus le Qatar

Keystone-SDA

Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne frapperait plus le Qatar, après l'attaque inédite menée par Israël la semaine dernière à Doha contre des chefs du Hamas.

(Keystone-ATS) «Il ne frappera pas au Qatar», a déclaré le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, après le refus de M. Netanyahu d’exclure de nouvelles frappes lors d’une rencontre avec le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio à Jérusalem.