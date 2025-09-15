La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump assure qu’Israël ne frappera plus le Qatar

Keystone-SDA

Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne frapperait plus le Qatar, après l'attaque inédite menée par Israël la semaine dernière à Doha contre des chefs du Hamas.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Il ne frappera pas au Qatar», a déclaré le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, après le refus de M. Netanyahu d’exclure de nouvelles frappes lors d’une rencontre avec le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio à Jérusalem.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

17 J'aime
21 Commentaires
Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

36 J'aime
27 Commentaires
Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

34 J'aime
67 Commentaires
