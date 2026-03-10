Trump assure que la guerre contre l’Iran «va se terminer bientôt»

Donald Trump a assuré lundi que la guerre contre l'Iran allait "se terminer bientôt", sans préciser à quelle échéance, bien que Téhéran poursuive ses attaques de missiles et de drones dans le Golfe.

(Keystone-ATS) De précédentes déclarations du président américain dans la même veine ont fait redescendre les cours du pétrole, qui s’étaient envolés, et grimper les marchés boursiers.

«La guerre va se terminer bientôt», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Miami, sa première en dix jours de guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique.

Donald Trump a également dit que l’évolution du conflit était «bien en avance» sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu’il avait évoqué auparavant.

Le président américain a également menacé de frapper l’Iran «beaucoup plus fort» si Téhéran «prenait le monde en otage» en bloquant l’acheminement de pétrole dans la région via le détroit d’Ormuz, par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL).

Ce passage maritime stratégique restera impraticable tant que la guerre durera, a averti lundi le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani.

Les Etats-Unis ont frappé en dix jours plus de 5000 cibles dont plus de cinquante navires iraniens, a annoncé lundi l’armée américaine.

Le président américain a maintenu le doute sur les buts réellement poursuivis par les Etats-Unis dans cette offensive menée conjointement avec Israël.

S’il souhaite ouvertement la chute du pouvoir iranien, ou a minima l’émergence de dirigeants plus alignés sur les intérêts américains, Washington affiche comme objectif de détruire les capacités balistiques du pays et l’empêcher de se doter de la bombe atomique, intention que Téhéran dément nourrir.

L’armée israélienne a pour sa part annoncé lundi soir avoir lancé une vague de frappes «de grande ampleur» sur Téhéran.

«Dernier souffle»

En Iran, le pouvoir a mobilisé ses partisans pour célébrer la désignation de Mojtaba Khamenei comme guide suprême, succédant à son père, l’ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février, au premier jour de la guerre, dans les frappes américano-israéliennes qui ont fait plus de 1200 tués en dix jours, selon l’Iran.

L’AFP n’est pas en mesure de vérifier indépendamment les bilans fournis par les protagonistes.

«Dieu est grand», «Mort à l’Amérique», «Mort à Israël», ont scandé des milliers d’Iraniennes et d’Iraniens, vêtus de noir, sur une place centrale de Téhéran, la capitale, rassemblés en soutien au nouveau dirigeant de 56 ans, proche des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique.

«Nous le soutiendrons et obéirons à tous ses ordres jusqu’à notre dernier souffle», dit à l’AFP une manifestante, Somayeh Marzoughi, femme au foyer de 35 ans.

Le nouveau guide suprême n’est pas encore apparu publiquement.

Israël l’a déjà désigné comme «une cible» et qualifié de «tyran prêt à perpétuer la brutalité du régime iranien», Donald Trump répétant lundi qu’il n’était «pas content» de ce choix.

Des infrastructures pétrolières iraniennes ont aussi été visées par des frappes israélo-américaines. Des dépôts de carburant à Téhéran ont été touchés, provoquant des incendies qui ont plongé dimanche la capitale dans une obscurité apocalyptique.

De son côté, l’Iran poursuit ses attaques, à titre de représailles, visant le territoire israélien mais aussi ses voisins du Golfe, y compris leurs infrastructures pétrolières, ce qui a provoqué une hausse des prix du pétrole et la crainte d’un choc stagflationniste mondial.

Bahreïn a ainsi fait état d’un mort et de plusieurs blessés tôt mardi matin dans une attaque iranienne qui a touché un immeuble résidentiel à Manama, la capitale.

Un deuxième missile iranien a aussi été intercepté au-dessus de la Turquie, provoquant une mise en garde d’Ankara à Téhéran.

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a proposé lundi à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au cours d’un entretien téléphonique la création d’une «équipe conjointe» pour enquêter sur ces incidents, selon les médias iraniens.

Trépidations des cours de l’or noir

L’embrasement du Moyen-Orient a entraîné une flambée des cours de l’or noir qui, si elle se prolonge, pourrait plomber l’économie mondiale.

Lundi vers 17h30 en Suisse, les prix du pétrole avaient cependant ralenti, les ministres des Finances du G7 ayant évoqué une possible utilisation des réserves stratégiques d’or noir.

Cela pourrait libérer 300 à 400 millions de barils, estime auprès de l’AFP Ole R. Hvalbye, de SEB, qui s’appuie sur des informations du Financial Times. De quoi «détendre un peu le marché pendant deux à cinq jours».

A la suite des déclarations de Donald Trump sur la fin proche de la guerre, le Brent, référence internationale pour le pétrole, est passé brièvement sous les 84 dollars le baril. Vers 21h10 en Suisse, il chutait de 8,68% par rapport à sa clôture quelques heures plus tôt, à 90,93 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) reculait de 5,71% à 89,36 dollars vers 23h30 en Suisse.

A des milliers de km à l’ouest de l’Iran, au Liban, le Hezbollah a prêté allégeance lundi au nouveau guide suprême.

Le président libanais, Joseph Aoun, a lui accusé ce mouvement chiite de vouloir provoquer «l’effondrement» du Liban en attaquant Israël.

«Nous n’avons pas d’autre choix que la résistance pour préserver notre honneur, notre fierté et notre dignité», a rétorqué le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohamed Raad.

L’armée israélienne pilonne sans relâche son voisin, depuis que le Hezbollah a entraîné le pays dans la guerre le 2 mars, avec une frappe sur le territoire israélien.

Au moins 486 morts ont été dénombrés dans les frappes israéliennes au Liban, et plus d’un demi-million de personnes ont été déplacées, selon les autorités.

A l’étranger, le président russe, Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré Mojtaba Khamenei de son «soutien indéfectible».

L’Irak, limitrophe de l’Iran, et le sultanat d’Oman, médiateur lors de récentes négociations américano-iraniennes, ont tous deux félicité Mojtaba Khamenei pour sa désignation comme guide suprême.