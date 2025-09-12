Trump assure que le tueur présumé de Charlie Kirk a été arrêté

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk avait été arrêté. L'homme aurait été signalé à la police par des proches, selon lui.

1 minute

(Keystone-ATS) «Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l’avons en détention», a déclaré le président américain dans une interview avec la chaîne de télévision Fox News. Il a ajouté que «quelqu’un de très proche l’a(vait) dénoncé».

M. Trump a notamment expliqué que le père du suspect lui-même ainsi qu’un pasteur avaient joué un rôle dans cette arrestation. «Je peux me tromper mais je vous dis ce que j’ai entendu», a-t-il dit sur le plateau de la chaîne à New York.

Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné par balle mercredi lors d’une réunion publique en plein air dans une université de l’Utah, dans l’ouest des Etats-Unis. Le FBI, qui a publié plusieurs photos et vidéos du suspect, a évoqué un acte «ciblé» contre ce porte-drapeau de la jeunesse trumpiste désormais vu comme un «martyr» par la droite américaine.

Ces photos et vidéos montrent un jeune homme svelte, habillé d’un tee-shirt sombre à manches longues avec un drapeau américain sur le torse, jean et lunettes de soleil, casquette bleue sur le crâne et chaussures de sport aux pieds.