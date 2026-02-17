La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump avertit que Kiev doit négocier «rapidement» avec la Russie

Keystone-SDA

L'Ukraine doit négocier et conclure un accord "rapidement" avec la Russie, a averti lundi le président américain Donald Trump. Les négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions et rapidement», a déclaré le président américain à des journalistes à bord d’Air Force One, au cours d’un vol vers Washington.

Les nouvelles négociations à Genève sont organisées après des rencontres aux Emirats arabes unis qui n’ont pas débouché sur des avancées décisives.

Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois. La possibilité de concessions territoriales par Kiev, en échange de garanties de sécurité occidentales, est au coeur des discussions.

Les négociations buttent en particulier sur le sort du Donbass: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu’elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

