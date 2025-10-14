Trump confirme qu’il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a confirmé lundi qu'il recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison-Blanche. Ce sera la troisième visite du président ukrainien chez son homologue américain depuis le retour au pouvoir du milliardaire.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans l’avion de retour du Proche-Orient, le président américain a déclaré en réponse à une journaliste qui lui demandait s’il allait recevoir M. Zelensky vendredi à la Maison-Blanche: «Je crois, oui».

Je rencontrerai le président Trump à Washington cette semaine», a déclaré plus tôt lundi le président ukrainien. «Nous avons besoin de discuter d’une série de mesures que je veux proposer au président», a-t-il ajouté, précisant qu’il aurait également «d’autres réunions» avec des responsables américains.

Il a notamment évoqué des rencontres aux Etats-Unis avec des représentants «d’entreprises militaires» et des élus du congrès. «Le sujet principal sera la défense antiaérienne, mais j’aurai également des rencontres avec des entreprises du secteur de l’énergie», a poursuivi Volodymyr Zelensky.