Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation

Keystone-SDA

Donald Trump devra verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll, a décidé une cour d'appel de New York lundi. Cette condamnation fait suite à des propos jugés diffamatoires, sur fond d'accusations de viol.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans cette affaire civile, Donald Trump avait été condamné en janvier 2024 par un jury populaire. Il avait été jugé coupable d’avoir diffamé l’ancienne chroniqueuse du magazine Elle, qui l’accusait de viol dans les années 1990.

Les neuf jurés avaient imposé ce montant astronomique de 83,3 millions de dollars, dont 65 millions de dollars de dommages et intérêts «punitifs» censés dissuader Donald Trump de «nuire» à nouveau à Mme Carroll.

Cette somme avait excédé de beaucoup les dix millions de dollars réclamés par la plaignante pour préjudice moral et professionnel.

Le républicain, qui était alors en campagne pour revenir à la Maison Blanche, avait fustigé une condamnation «ridicule» et promis de faire appel.

Dédommagement «raisonnable»

La Cour d’appel a considéré que le dédommagement décidé par le jury en première instance était «raisonnable au regard des faits extraordinaires et choquants de ce dossier».

Elizabeth Jean Carroll, 81 ans, fut journaliste et chroniqueuse pour l’édition américaine du magazine Elle et a accusé en 2019 Donald Trump de l’avoir violée en 1996 dans une cabine d’essayage d’un grand magasin new-yorkais.

Sur la foi d’une autre plainte au civil en 2022 pour viol et diffamation, elle avait déjà, en mai 2023, fait reconnaître Donald Trump responsable d’agression sexuelle à son encontre en 1996.

Le magnat avait été alors condamné à lui verser cinq millions de dollars.

