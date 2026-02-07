La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump dit qu’il n’a pas vu la vidéo montrant les Obama en singes

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'avait pas vu l'extrait montrant les Obama en singes dans une vidéo publiée sur son réseau social Truth Social. Face au tollé, la vidéo a été retirée du compte personnel du milliardaire après douze heures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je n’ai regardé que la première partie […] et je n’ai pas vu l’ensemble», a-t-il affirmé à des journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One. «Personne ne savait ce qu’il y avait à la fin», a-t-il également assuré.

La Maison-Blanche a plaidé «l’erreur» d’un «employé» après la diffusion de la vidéo raciste. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, avait dans un premier temps dénoncé une «fausse indignation» et attaqué les médias qui en faisaient état, sans parler d’erreur.

Mais face à la révolte suscitée par ces images du premier président noir des Etats-Unis et de son épouse en primates, jusque dans le parti républicain, la Maison-Blanche a changé de réponse.

