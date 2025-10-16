Trump dit qu’il va rencontrer Poutine, sans donner de date

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest en Hongrie sans donner de date précise. Cette déclaration intervient après un échange téléphonique avec son homologue russe au cours duquel il assure que "de grands progrès ont été faits".

(Keystone-ATS) «Nous avons décidé qu’une réunion de nos conseillers de haut niveau aurait lieu la semaine prochaine. Les premières réunions seront dirigées par le secrétaire d’Etat Mario Rubio pour les Etats-Unis, avec d’autres personnes encore à désigner. Un lieu sera choisi. Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre ‘sans gloire’ entre la Russie et l’Ukraine», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.