La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Trump dit que les discussions avec l’Iran ont été «très bonnes»

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a salué mercredi les progrès des pourparlers indirects entre l'Iran et les Etats-Unis. Il a évoqué de "très bonnes" réunions à Doha.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La dénucléarisation de l’Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions», a déclaré M. Trump aux journalistes alors qu’il s’apprêtait à monter à bord de son nouvel avion présidentiel, offert par le Qatar, pour un voyage en Dakota du Nord.

«On les a frappés très durement», mais «on s’entend très bien», a-t-il dit. «J’appelle cela la dénucléarisation et tout est en cours, tout se passe bien», a-t-il ajouté au sujet de ces pourparlers, qui visent à apaiser les tensions après des échanges de tirs entre les deux parties.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision