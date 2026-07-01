Trump dit que les discussions avec l’Iran ont été «très bonnes»

Keystone-SDA

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Le président américain Donald Trump a salué mercredi les progrès des pourparlers indirects entre l'Iran et les Etats-Unis. Il a évoqué de "très bonnes" réunions à Doha.

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(Keystone-ATS) «La dénucléarisation de l’Iran avance bien. Ils ont eu de très bonnes réunions», a déclaré M. Trump aux journalistes alors qu’il s’apprêtait à monter à bord de son nouvel avion présidentiel, offert par le Qatar, pour un voyage en Dakota du Nord.

«On les a frappés très durement», mais «on s’entend très bien», a-t-il dit. «J’appelle cela la dénucléarisation et tout est en cours, tout se passe bien», a-t-il ajouté au sujet de ces pourparlers, qui visent à apaiser les tensions après des échanges de tirs entre les deux parties.