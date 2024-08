Trump en faveur d’un remboursement des fécondations in vitro

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le candidat républicain Donald Trump a annoncé jeudi être en faveur d’un remboursement des fécondations in vitro pour les couples aux Etats-Unis afin que le pays puisse avoir “davantage de bébés”.

“Sous une présidence Trump, l’Etat ou votre compagnie d’assurance paiera tous les coûts associés aux FIV”, a-t-il déclaré lors d’un meeting de campagne dans le Michigan.

La question des FIV est particulièrement sensible et très politique à l’approche de la présidentielle de novembre.

Depuis que la Cour suprême des Etats-Unis a mis fin en 2022 à la garantie constitutionnelle du droit à l’avortement, des défenseurs du droit à l’IVG s’inquiètent que la procréation médicalement assistée (PMA) et notamment les FIV ne soient affectées.

En février, une cour du très conservateur Etat de l’Alabama avait dit considérer les embryons par congélation comme des “enfants”, et plusieurs cliniques spécialisées avaient annoncé suspendre leurs activités dans la foulée.

L’affaire, directement liée au débat sur l’avortement, s’était rapidement hissée en haut de la campagne électorale.

Elle illustre un certain malaise au sein du camp conservateur qui se dit résolument “pro-vie”. Or suspendre les FIV entre, pour certains, en contradiction avec la défense de la famille et des valeurs traditionnelles.

“Nous voulons davantage de bébés”, a lancé Donald Trump jeudi.