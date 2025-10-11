Trump est en «excellente santé», selon son bulletin médical

Keystone-SDA

"Donald Trump continue d'être en excellente santé", peut-on lire sur le bulletin médical du président américain, publié vendredi après une visite de routine.

(Keystone-ATS) Agé de 79 ans, le républicain a effectué sa deuxième visite médicale depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Durant cet examen, il a été établi que son âge cardiaque était d'»envion 14 ans plus jeune que son âge chronologique», indique le bulletin de santé transmis par sa porte-parole.