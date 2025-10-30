Trump et Xi entament leur réunion pour une trêve commerciale

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont entamé par une poignée de main jeudi à Busan une rencontre censée apaiser la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. M. Trump a dit s'attendre à une réunion "très réussie".

2 minutes

(Keystone-ATS) Il a qualifié son homologue de «redoutable négociateur». Xi Jinping a lui dit que c’était «un plaisir de revoir» Donald Trump, alors que les deux hommes posaient pour les photographes dans un austère bâtiment de l’aéroport de Busan, en Corée du Sud.

«La Chine et les États-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», a-t-il affirmé.

Les deux dirigeants ont ensuite entamé une réunion bilatérale avec leurs délégations. Donald Trump n’a pas répondu à une journaliste qui lui demandait de commenter sa toute fraîche et surprenante annonce nucléaire.

Le président américain a ordonné à son ministère de la défense de «commencer à tester» les armes nucléaires des Etats-Unis, après que son homologue russe Vladimir Poutine l’a défié avec un test d’un drone sous-marin à capacité nucléaire.

Terres rares et soja

De quoi poser un rapport de forces, juste avant de s’attabler pour tenter de finaliser une trêve commerciale préparée par les conseillers américains et chinois ces derniers jours.

Les deux dirigeants se connaissent bien pour s’être vus cinq fois pendant le premier mandat du républicain, mais leur dernière entrevue remonte à 2019.

Depuis lors, la rivalité entre les deux superpuissances n’a fait que s’intensifier et surtout Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier, a déclenché une offensive protectionniste, au service de son idéologie «L’Amérique d’abord».

Le président américain a déjà laissé entrevoir une baisse des droits de douane américains qui avaient été imposés à la Chine en raison de sa contribution, selon Washington, aux ravages causés par le trafic de fentanyl aux Etats-Unis.

En contrepartie, Pékin pourrait accepter de retarder l’application de ses restrictions à l’exportation de terres rares, sur lesquelles la Chine exerce un quasi-monopole.

Selon le secrétaire américain au trésor, Scott Bessent, le géant asiatique envisageait également de reprendre ses achats de soja aux Etats-Unis, un sujet sensible politiquement à l’heure où les agriculteurs américains souffrent.