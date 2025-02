Trump juge qu’un accord commercial avec la Chine « est possible »

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a estimé mercredi soir qu'un accord commercial avec Pékin était "possible". Washington impose depuis le début février 10% de droits de douane additionnels sur tous les produits importés de Chine.

(Keystone-ATS) En 2020, les Etats-Unis avaient déjà « conclu un excellent accord commercial avec la Chine » et un nouveau traité « est possible », a dit Donald Trump, parlant à la presse dans l’avion présidentiel.

Entre Washington et Pékin, « il y a un peu de concurrence, mais la relation que j’ai avec le président Xi [Jinping] est, je dirais, excellente », a ajouté le locataire de la Maison-Blanche.

Depuis le début de son second mandat à la fin janvier, le président américain a fait des droits de douane le principal outil de sa politique de réduction de l’important déficit commercial américain. Il a imposé début février 10% de droits de douane supplémentaires sur tous les produits importés de Chine.

Pékin a riposté avec des droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié (GNL) et de 10% sur le pétrole et d’autres biens (machines agricoles, véhicules…), des mesures cependant beaucoup moins importantes en proportion.

Droits de douane en série

La Chine est le pays au monde ayant le plus important excédent commercial avec les Etats-Unis en ce qui concerne les biens, atteignant 295,4 milliards de dollars en 2024, selon le bureau d’analyse économique, qui dépend du département américain du commerce. Les Etats-Unis ont représenté près de 15% des exportations du pays en 2024, selon les données issues des douanes chinoises.

Mercredi, Donald Trump a aussi annoncé « réfléchir » à imposer des droits de douane de 25% sur le bois de construction et les produits forestiers « aux alentours du 2 avril ».

Selon la commission du commerce international (ITC), le Canada est le premier fournisseur de produits issus des forêts, représentant près de la moitié des importations américaines. Le pays, comme le Mexique, est par ailleurs visé par des droits de douane de 25% sur tous ses produits, même si Donald Trump a accordé un sursis jusqu’au 1er mars aux deux voisins américains.

Cette nouvelle menace vient s’ajouter à celles visant les secteurs de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’industrie pharmaceutique, eux aussi ciblés par des droits de douane d’au moins 25% qui pourraient s’appliquer dès le début avril.

Washington doit aussi imposer de nouveaux droits de douane de 25% sur les importations d’acier et d’aluminium, pour tous ses partenaires commerciaux. Et Donald Trump a également promis des « droits de douane réciproques » à tous ses partenaires commerciaux, sans en préciser l’échéance.