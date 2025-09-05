La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Trump n’ira pas au G20 en Afrique du Sud

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi qu'il n'ira pas au sommet des dirigeants du G20 prévu en novembre en Afrique du Sud. Il accuse ce pays africain de persécuter les Blancs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Trump a précisé que son vice-président, JD Vance, représentera les Etats-Unis lors de ce rassemblement de chefs d’Etat et de gouvernement. Le milliardaire américain avait déjà déclaré à la fin juillet qu’il ne se rendrait «probablement pas» cette année à ce rassemblement.

Le sommet du G20 suivant, en 2026, se déroulera dans l’une des propriétés que possède la famille Trump en Floride, le complexe de golf et d’hôtellerie Doral à Miami, a-t-il ajouté.

«Nous ne gagnerons pas du tout d’argent avec cela», a assuré le président américain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision