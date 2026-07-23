Trump ne s’opposera pas à l’extradition des frères Tate

Keystone-SDA

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Le président américain Donald Trump ne s'opposera pas à l'extradition de l'influenceur masculiniste Andrew Tate et de son frère Tristan vers le Royaume-Uni, a affirmé jeudi la Maison-Blanche. Les deux hommes sont poursuivis notamment pour des viols.

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(Keystone-ATS) L’influenceur et son frère cadet ont été arrêtés samedi à Miami, une interpellation que leur avocat a qualifiée de «politiquement motivée». Les Tate contestent leur extradition.

Interrogée lors d’un point-presse pour savoir si le président américain pourrait intervenir dans la procédure d’extradition, la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt a répondu: «Non».

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a lui aussi pris ses distances avec cette affaire. «Il n’y a aucun rôle à jouer pour nous à ce stade et peut-être même jamais dans cette affaire», a-t-il déclaré mercredi à des journalistes aux Philippines, où il se trouve pour des réunions de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Fervents soutiens de Trump

Les frères Tate, fervents soutiens de Donald Trump, appartiennent à la «manosphère», cette mouvance masculiniste qui a contribué à la victoire du républicain à l’élection présidentielle de 2024.

Andrew Tate a également cherché par le passé à nouer des relations avec les fils de Donald Trump, Don Jr et Barron, selon les médias américains.

Les frères Tate ont été arrêtés après l’annonce par le parquet britannique de nouvelles accusations à leur encontre pour viol, traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et agression. Ils font désormais face à 42 chefs d’accusation pour Andrew et 17 pour Tristan.

Les deux hommes ont déjà été incarcérés pendant quelques mois en Roumanie, où ils ont vécu plusieurs années et ont été accusés d’avoir dupé plusieurs femmes à des fins d’exploitation sexuelle, y compris des mineures, avant d’être autorisés à quitter le pays.