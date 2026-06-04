Trump prévoit de nommer à titre permanent le ministre de la Justice

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi son intention de nommer à titre permanent le ministre par intérim de la Justice, Todd Blanche, selon des images diffusées par son chef de cabinet adjoint.

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(Keystone-ATS) «Demain (jeudi), j’informerai (…) que nous le ferons procureur général de manière permanente», a déclaré le dirigeant républicain lors d’une réception à la Maison Blanche, d’après une vidéo publiée sur X par Dan Scavino.

Todd Blanche, 51 ans, a succédé par intérim à Pam Bondi en avril, critiquée pour sa gestion de l’affaire Jeffrey Epstein et limogée par Donald Trump. Cet ancien avocat personnel du président était alors le numéro deux du ministère.

Depuis son arrivée, il a inculpé l’ex-directeur du FBI James Comey, cible désignée du milliardaire, pour «menace contre la vie» de Donald Trump.

En mai, son ministère avait annoncé la création d’un fonds doté de près d’1,8 milliard de dollars censé réparer ce que l’administration Trump présentait comme une instrumentalisation de la justice contre les partisans de Donald Trump sous son prédécesseur démocrate Joe Biden.

Les démocrates ont dénoncé une «caisse noire» destinée à rétribuer les partisans du président, y compris des personnes condamnées pour l’assaut du Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, le 6 janvier 2021.

Le fonds avait été créé en vertu d’un accord conclu entre le ministère de la Justice et le président américain, ainsi que ses deux fils aînés, dans un litige les opposant au fisc.

Le gouvernement américain a finalement renoncé au fonds, a annoncé mardi Todd Blanche.