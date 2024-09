Trump pris dans la controverse sur sa visite dans un cimetière

Keystone-SDA

4 minutes

(Keystone-ATS) La controverse enfle aux Etats-Unis autour de la visite de Donald Trump au cimetière militaire d’Arlington. Kamala Harris a accusé samedi son rival républicain d’avoir “manqué de respect” à ce “sol sacré” pour nombre de soldats américains morts au combat.

L’ancien président s’est rendu lundi dans ce cimetière proche de Washington pour une cérémonie honorant les 13 soldats tués pendant le retrait des forces américaines d’Afghanistan en 2021.

Une altercation a eu lieu pendant la visite entre l’équipe de Donald Trump, qui cherchait à prendre des photos de l’événement, a déclaré mercredi l’administration du cimetière, où reposent quelque 400’000 anciens combattants et leurs familles et deux présidents américains, dont John Fitzgerald Kennedy.

“Donald Trump a choisi de filmer une vidéo là-bas, ce qui a abouti à une altercation avec le personnel du cimetière. Que ce soit clair : l’ancien président a manqué de respect à un sol sacré, tout cela pour un coup d’éclat politicien”, a réagi la vice-présidente américaine sur X. L’entourage du candidat républicain a répliqué mercredi en partageant un communiqué dans lequel les familles de soldats assuraient que la présence de photographes avait bien été “validée” par leurs soins.

L’US Army, dans une rare mise au point, a confirmé jeudi qu’une employée d’Arlington avait été “poussée brusquement” pendant la visite de Donald Trump, alors qu’elle essayait de faire appliquer une loi fédérale interdisant toute activité politique dans l’enceinte du cimetière. Un porte-parole de l’armée américaine a déploré “un incident malencontreux” et défendu le “professionnalisme” de l’employée du cimetière.

“Devoir simple et sacré”

Kamala Harris a à nouveau fustigé samedi l’attitude de Donald Trump, affirmant que le cimetière n’était “pas un endroit pour faire de la politique”. “S’il y a une chose sur laquelle nous pouvons, en tant qu’Américains, nous mettre d’accord, c’est que nos anciens combattants, les familles de militaires et les soldats devraient être mis à l’honneur, jamais dénigrés et traités avec rien de moins que notre plus grand respect et notre plus grande gratitude”, a-t-elle écrit.

“C’est ma conviction qu’une personne incapable de remplir ce devoir simple et sacré ne devrait plus jamais” être président des Etats-Unis, a ajouté la démocrate. Le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, lui a répondu samedi affirmant: “Le président Trump était là-bas à l’invitation de familles dont des êtres chers ont perdu la vie à cause de votre incompétence.”

“Pourquoi ne délaissez-vous pas les réseaux sociaux et n’allez-vous pas ouvrir une enquête sur ces morts inutiles?”, a lancé le sénateur sur le réseau X. L’équipe de Trump n’a de cesse de critiquer les démocrates sur le retrait américain chaotique d’Afghanistan en août 2021.

“Publicité dont je n’ai pas besoin”

Interrogé vendredi par la chaîne de télévision MSNBC sur l’opportunité de publier une vidéo de campagne dans le cimetière, Donald Trump avait plaidé l’ignorance. “Je ne sais pas qui a fait ça”, avait-il déclaré, accusant le gouvernement Biden d’avoir “manigancé” pour créer la controverse.

Au cours d’un meeting vendredi soir à Johnston en Pennsylvanie, il est à nouveau longuement revenu sur l’incident, affirmant que c’était les familles des soldats défunts qui lui avaient demandé de prendre une photo avec lui.

“J’ai répondu ‘Bien sûr’, je ne le faisais pas pour avoir une publicité dont je n’ai pas besoin”, a-t-il assuré. “Joe Biden a tué ces jeunes gens car il était incompétent et ils viennent me dire que j’utilise leurs tombes pour mes relations publiques, je n’ai rien fait de tout ça, et je vais vous dire, c’était un incident”, a-t-il ajouté.