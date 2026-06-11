Trump promet de frapper «très fort» l’Iran et son pétrole

Keystone-SDA

Donald Trump a dit jeudi vouloir frapper "très fort" l'Iran et prendre le contrôle d'infrastructures pétrolières du pays, dont l'île de Kharg, son principal terminal pétrolier.

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(Keystone-ATS) «Les Etats-Unis vont frapper l’Iran (…) très fort ce soir», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. «Dans un avenir assez proche, nous prendrons l’île de Kharg, ainsi que d’autres infrastructure pétrolières, et nous prendrons le contrôle total de leurs marchés du pétrole et du gaz», a-t-il ajouté.

Le président américain n’a donné aucun détail sur l’envoi éventuel de troupes au sol pour mener à bien cette opération. Dans son message, il a donné l’exemple du Venezuela, où il assure avoir pris le contrôle du secteur pétrolier après la capture début janvier de l’ex-dirigeant Nicolas Maduro par les forces américaines.

Il avait déjà évoqué auparavant une prise de contrôle de l’île de Kharg, une bande de terre broussailleuse située dans le nord du Golfe, à 30 km des côtes iraniennes, qui abrite le plus grand terminal pétrolier de l’Iran, assurant environ 90% de ses exportations de brut, selon une récente note de la banque américaine JP Morgan.

Elle avait déjà été la cible mi-mars de «l’un des raids aériens les plus puissants de l’histoire au Moyen-Orient», selon Donald Trump, qui avait assuré y avoir détruit «toutes les cibles militaires».

Le président américain a dit qu’il «préférerait ne pas» frapper les ponts et centrales électriques en Iran. «Oui, mais je préférerais ne pas le faire parce qu’une fois que vous faites ça, les gens souffrent», a dit le président américain à un présentateur de la chaîne Fox News qui lui demandait si la prochaine étape pour les Etats-Unis était de détruire des infrastructures civiles.