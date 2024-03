Trump remporte les primaires de huit Etats lors du Super Tuesday

(Keystone-ATS) L’ancien président américain Donald Trump a remporté mardi soir les primaires républicaines des huit premiers Etats lors du “Super Tuesday”, selon les projections de médias américains. Quinze Etats sont disputés lors de cette grande journée électorale.

L’ancien président est donné vainqueur en Virginie, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Maine, Alabama et Texas face à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley.

Le “Super Tuesday” est un rendez-vous incontournable de la politique américaine, lors duquel 15 Etats organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle. Des millions d’Américains ont voté pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l’élection de novembre.

Côté démocrate, le président Joe Biden, 81 ans, brigue un second mandat et ne fait face à aucune opposition sérieuse. Les candidatures de deux démocrates lancés à sa poursuite, l’élu du Minnesota Dean Phillips et l’auteure à succès Marianne Williamson, n’ont jamais vraiment suscité d’enthousiasme, malgré les critiques récurrentes sur l’âge du président ou son soutien à Israël.

Sans surprise, il a déjà remporté mardi soir les neuf premiers Etats en jeu, ainsi que l’Iowa qui organisait un vote par correspondance ces dernières semaines.