La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Trump se dit «très déçu» par Poutine

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump s'est déclaré mardi "très déçu" par son homologue russe Vladimir Poutine, après que leur rencontre en Alaska n'a abouti à aucun progrès substantiel sur une issue à la guerre en Ukraine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous avions une super relation», a déclaré Donald Trump lors d’une interview à la radio avec le présentateur Scott Jennings, et d’ajouter: «Je suis très déçu par le président Poutine. (…) Des milliers de personnes meurent, c’est une guerre qui n’a aucun sens.»

Le président de 79 ans n’a cependant pas précisé si sa déception se traduirait par des conséquences sur la Russie, malgré son ultimatum de deux semaines donné à Moscou et qui doit arriver à échéance plus tard cette semaine.

Il a déclaré en outre ne pas être inquiet d’une potentielle alliance entre la Russie et la Chine, peu après une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin mardi, à la veille d’un défilé militaire géant.

«Je ne suis pas préoccupé du tout», a affirmé Donald Trump.

«Nous avons les forces militaires les plus puissantes au monde, de loin et ils n’utiliseraient jamais leurs forces militaires contre nous. Croyez-moi, ce serait la pire chose qu’il puisse jamais faire», a-t-il ajouté.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
32 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision