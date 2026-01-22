La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump signe la charte fondatrice du «Conseil de paix» à Davos

Keystone-SDA

Donald Trump a signé la charte fondatrice du "Conseil de paix" jeudi à Davos. Le "Conseil de paix" travaillera "en coordination" avec les Nations unies, a déclaré le président américain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Hamas doit déposer les armes ou «ce sera leur fin», a ajouté jeudi le président américain devant le «Conseil de paix» qu’il a créé et réuni pour la première fois à Davos.

«Ils doivent déposer les armes, et s’ils ne le font pas, ce sera leur fin», a déclaré Donald Trump, ajoutant que le groupe islamiste «est né le fusil à la main».

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

