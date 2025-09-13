La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump somme les pays de l’Otan d’arrêter d’acheter du pétrole russe

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il était prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Il pose toutefois une condition: que les pays de l'Otan arrêtent d'acheter du pétrole russe.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Je suis prêt à prendre des sanctions significatives contre la Russie, à partir du moment où tous les pays de l’Otan l’auront également décidé et quand tous les pays de l’Otan auront arrêté d’acheter du pétrole à la Russie», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Donald Trump évoque régulièrement la possibilité de sanctions contre les banques et le secteur pétrolier russes, sans s’y engager fermement. Il a aussi suggéré aux pays membres de l’OTAN d’envisager des hausses substantielles des droits de douane visant la Chine, afin de réduire son soutien à Moscou.

L’énergie, une des clés

Début septembre, Donald Trump s’était déjà dit «très mécontent» des achats de pétrole russe par des pays de l’UE lors d’une conversation téléphonique entre le président américain et des dirigeants européens depuis Paris, selon le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Après le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, l’UE a imposé une interdiction sur la plupart des importations de pétrole en provenance de la Russie. Mais l’oléoduc Droujba («amitié» en russe) a été provisoirement exempté afin de laisser le temps aux pays d’Europe centrale de trouver de nouvelles solutions.

La Russie a de son côté redirigé une partie de ses ventes de pétrole et de gaz vers d’autres partenaires tels que l’Inde, la Chine et la Turquie. Elle continue toutefois de vendre d’importantes quantités de gaz naturel liquéfié (GNL) aux pays de l’UE, notamment à la France.

