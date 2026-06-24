Trump veut 88 milliards, «en grande partie» pour la guerre en Iran

Keystone-SDA

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La Maison-Blanche a demandé mercredi au Congrès américain une rallonge budgétaire de près de 88 milliards de dollars, dont "la plupart" doivent répondre à "des besoins urgents" liés à la guerre en Iran. L'opposition démocrate dénonce un "chèque en blanc pour Trump".

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(Keystone-ATS) Plus de 67 milliards de dollars seraient ainsi consacrés au Pentagone, notamment pour les «coûts opérationnels» de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël le 28 février, et pour «reconstituer les stocks de munitions», selon une lettre du directeur du budget de la Maison-Blanche, Russ Vought, au Congrès.

En mars, le ministre de la défense, Pete Hegseth, avait suggéré que le Pentagone pourrait avoir besoin de 200 milliards de dollars supplémentaires pour financer la guerre.

La demande du gouvernement de Donald Trump pourrait bien se heurter à un mur au Congrès, où la quasi-totalité des démocrates s’opposent au conflit depuis le début et où certains élus de la majorité républicaine commencent à s’interroger sur les coûts qui en découlent.

«Nettoyer le bordel»

«Le président Trump demande aux contribuables de nettoyer le bordel qu’il a engendré», a estimé le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, dans un communiqué.

«Après avoir traîné [les Etats-Unis d’]Amérique dans une guerre irresponsable, il veut désormais que le Congrès lui tende des dizaines de milliards de dollars supplémentaires pour réparer les dégâts, alors que les familles paient des prix toujours plus élevés», a-t-il ajouté, dénonçant un «chèque en blanc pour Trump».

Outre les 67 milliards pour le Pentagone, 11,1 milliards de dollars sont demandés pour aider les agriculteurs américains, dont 10 milliards comme aide temporaire pour les semis de 2026.

Le ministère de l’énergie obtiendrait également 672 millions de dollars «pour des activités destinées à la cessation complète et vérifiable de la capacité de l’Iran à développer ou acquérir une arme nucléaire», précise la lettre.

Le département d’Etat récolterait quant à lui 300 millions de dollars pour des projets de sécurité et de rénovation d’ambassades dans les pays proches de l’Iran, après que plusieurs bâtiments diplomatiques ont été ciblés par Téhéran durant le conflit.