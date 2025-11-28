La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Trump veut cibler les trafiquants de drogue vénézuéliens sur terre

Keystone-SDA

Les Etats-Unis vont "très bientôt" commencer à cibler des "trafiquants de drogue vénézuéliens" lors d'opérations "sur terre" et pas seulement en mer, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump. Les tensions entre Washington et Caracas sont fortes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Vous avez probablement remarqué que les gens ne veulent plus livrer [de la drogue] par la mer et nous allons commencer à les arrêter sur terre également», a assuré le président américain lors d’une conversation télévisée avec les forces armées pour thanksgiving. «La voie terrestre est plus facile, mais cela va commencer très bientôt», a-t-il lancé.

Depuis septembre, les forces américaines ont ciblé plus de 20 navires accusés sans preuves de trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et le Pacifique-est, faisant au moins 83 morts.

Ils ont également déployé dans les Caraïbes à la mi-novembre le plus grand porte-avions au monde, l’USS Gerald Ford, et son groupe aéronaval, Washington assurant que c’est pour des opérations antidrogue.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

