Tunisie: l’opposant historique Ahmed Néjib Chebbi arrêté (famille)

Keystone-SDA

Ahmed Néjib Chebbi, figure de l'opposition en Tunisie depuis plusieurs décennies, a été arrêté jeudi à son domicile. Il avait été condamné en appel à 12 ans de prison la semaine passée pour complot contre la sûreté de l'Etat, ont annoncé à l'AFP sa fille et un avocat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Chebbi, un octogénaire, est le cofondateur et président du Front du salut national (FSN), la principale coalition de l’opposition en Tunisie. Son arrestation intervient après celles de deux autres figures célèbres de l’opposition: l’avocat Ayachi Hammami et la militante Chaïma Issa, condamnés respectivement à cinq ans et vingt ans de prison dans la même affaire de complot.

