La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Tunnel du Gubrist fermé: trafic paralysé jeudi au nord de Zurich

Keystone-SDA

Le tunnel autoroutier du Gubrist sur l'A1, un des principaux goulets d'étranglement du pays, au nord de Zurich, a été fermé durant de longues heures jeudi en direction de l'Est. La faute à la rupture d'une conduite d'eau. Le trafic a été fortement perturbé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’incident est survenu peu après 10h00, indique l’Office fédéral des routes (OFROU). La forte pression de l’eau s’échappant de la conduite a endommagé la chaussée dans l’un des tubes du tunnel du Gubrist.

Les travaux de réparation et de remise en état ont pris plusieurs heures. Le tube n’a pu être rouvert au trafic que dans l’après-midi. Sa fermeture a entraîné d’importantes perturbations du trafic routier dans toute la région zurichoise. Ce dernier a été détourné.

En raison des bouchons, la police cantonale zurichoise a recommandé, sur X, aux usagers d’éviter «largement» la région ou de voyager en transports publics.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision