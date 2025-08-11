Turquie: plus de 2000 personnes évacuées en raison d’un incendie

Keystone-SDA

Plus de 2000 personnes ont dû être évacuées lundi dans la province turque de Çanakkale (nord-ouest), où un violent feu en cours depuis la mi-journée a dévasté des habitations et intoxiqué des dizaines de résidents.

(Keystone-ATS) « Par mesure de précaution, 2090 citoyens ont été évacués des zones à risque par voies maritime et terrestre », a annoncé lundi soir sur X Ömer Toraman, le gouverneur de Çanakkale, précisant que 77 personnes ayant inhalé des fumées étaient traitées dans des hôpitaux.

Le feu, attisé par de violentes rafales de vent, s’est propagé à plusieurs localités situées à l’entrée sud du très fréquenté détroit des Dardanelles, dont le village touristique de Güzelyali, où la population explose en été.

Dans cette localité, des habitations et voitures stationnées ont été livrées aux flammes, au milieu d’arbres carbonisés, selon des images de médias turcs.

Plus de 760 pompiers ont été déployés, appuyés par dix avions, neuf hélicoptères et plus de 200 véhicules, selon les autorités.

La Turquie, qui a connu son mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques il y a 55 ans, a fait face ces dernières semaines à plusieurs incendies d’ampleur. Quatorze personnes ont ainsi perdu la vie en combattant les feux en juillet dans l’ouest du pays.