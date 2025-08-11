La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Turquie: plus de 2000 personnes évacuées en raison d’un incendie

Keystone-SDA

Plus de 2000 personnes ont dû être évacuées lundi dans la province turque de Çanakkale (nord-ouest), où un violent feu en cours depuis la mi-journée a dévasté des habitations et intoxiqué des dizaines de résidents.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) « Par mesure de précaution, 2090 citoyens ont été évacués des zones à risque par voies maritime et terrestre », a annoncé lundi soir sur X Ömer Toraman, le gouverneur de Çanakkale, précisant que 77 personnes ayant inhalé des fumées étaient traitées dans des hôpitaux.

Le feu, attisé par de violentes rafales de vent, s’est propagé à plusieurs localités situées à l’entrée sud du très fréquenté détroit des Dardanelles, dont le village touristique de Güzelyali, où la population explose en été.

Dans cette localité, des habitations et voitures stationnées ont été livrées aux flammes, au milieu d’arbres carbonisés, selon des images de médias turcs.

Plus de 760 pompiers ont été déployés, appuyés par dix avions, neuf hélicoptères et plus de 200 véhicules, selon les autorités.

La Turquie, qui a connu son mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques il y a 55 ans, a fait face ces dernières semaines à plusieurs incendies d’ampleur. Quatorze personnes ont ainsi perdu la vie en combattant les feux en juillet dans l’ouest du pays.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision