Typhon Krathon à Taïwan: au moins deux morts

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le typhon Krathon a balayé jeudi le sud de Taïwan, accompagné de vents destructeurs, d’inondations et de coulées de boue qui ont fait au moins deux morts, tandis que des milliers de personnes sont sinistrées.

Ces conditions météorologiques ont compliqué les opérations de secours dans un hôpital du comté de Pingtung où neuf personnes sont mortes dans un incendie, selon les autorités.

« Le typhon Krathon a touché terre près du district de Xiaogang à Kaohsiung vers 12h40 aujourd’hui » (06h40 suisses) dans la partie méridionale de l’île, a annoncé l’Administration météorologique centrale de Taïwan (CWA).

Il a causé la mort d’au moins deux personnes et fait 219 blessés, ont précisé les pompiers, ramenant de deux à une le nombre des personnes portées disparues.

« J’ai cru la fin du monde arrivée »

« J’ai cru la fin du monde arrivée. Je n’ai jamais vu un typhon aussi violent en dix ans. C’était si énorme et si effrayant », a confié à l’AFP Liu Chih-hsiang, le propriétaire âgé de 60 ans d’une société de déménagement à Kaohsiung. « Le toit en métal de nos voisins a été arraché ».

Krathon avait auparavant dévasté des îles reculées des Philippines, y faisant un mort, huit blessés et des dégâts dans plus de 300 habitations.

Les Taïwanais s’étaient calfeutrés deux jours avant l’arrivée de l’épisode cyclonique, précédé de vents ayant soufflé à 126 km/h avec des rafales jusqu’à 162 km/h et de fortes pluies. Et les écoles et bureaux avaient fermé mercredi.

La population de Kaohsiung, une cité portuaire de 2,7 millions d’habitants, avait été tout particulièrement mise en garde. « Il y aura des vents d’une force destructrice dans cette zone. Mettez-vous à l’abri dès que possible », avaient averti les météorologues dans des messages envoyés jeudi sur les téléphones portables.

Dans l’après-midi, il a été demandé de rester chez soi pendant que l’oeil du cylone traversait la zone, avec son cortège de pluies abondantes et d’éclairs.

Environ 10’000 personnes ont été évacuées, selon un comptage jeudi du ministère taïwanais de l’Intérieur.

Vols annulés

Tombé mardi alors qu’il élaguait des arbres dans le comté de Hualien (est), un homme de 70 ans est mort mercredi à l’hôpital.

Un autre homme, âgé de 66 ans et hospitalisé lundi à proximité de Taitung, dans le sud-est, après une collision entre son camion et un rocher tombé sur la route, est mort mercredi.

Krathon perturbe fortement le trafic aérien: il a entraîné jeudi la suspension de tous les vols intérieurs pour le deuxième jour consécutif et l’annulation d’environ 240 vols internationaux.

« Nous devons rester sur place au moins deux ou trois jours de plus que prévu », a raconté un touriste de Malaisie à l’aéroport de de Kaohsiung, Chan Ka-woh.

Le typhon a également provoqué des coupures d’électricité provisoires dans près de 55’000 foyers, d’après les autorités. Dans le comté de Pingtung, d’énormes vagues ont inondé les routes côtières et provoqué leur effondrement en deux endroits.

A Nouveau Taïpei, dans le nord de Taïwan, où la pluie et les vents allaient en s’intensifiant, une coulée de boue a fait basculer un énorme rocher sur un temple, dont la toiture a été partiellement détruite, a rapporté la chaîne de télévision locale Set TV.

Changement climatique

Les tempêtes tropicales sont courantes dans cette île de juillet à octobre.

Cependant, une étude récente a conclu qu’elles se formaient de plus en plus près des côtes, gagnaient plus rapidement en intensité et subsistaient plus longtemps après avoir touché terre en raison du changement climatique.

En juillet, le typhon Gaemi, le plus puissant à avoir frappé Taïwan en huit ans, avait déclenché à Kaohsiung des inondations généralisées et fait au moins dix morts dans cette île.