UBS condamnée à 125 millions de dollars d’amende aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Partager

Zurich (awp) - UBS a été condamnée à une amende totale de 125 millions de dollars (101 millions de francs) aux États-Unis pour des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque est explicitement qualifiée de "récidiviste".

2 minutes

(Keystone-ATS) Lundi, la FinCEN, l’agence américaine de lutte contre le blanchiment d’argent, a infligé une amende civile de 125 millions de dollars à UBS Financial Services, la plus lourde sanction jamais infligée à un courtier pour violation de la loi sur le secret bancaire, fait savoir la FinCEN dans un communiqué.

Il s’agit de la deuxième action coercitive intentée par la FinCEN contre UBS. En décembre 2018, UBS Financial Services a conclu un accord à l’amiable avec la FinCEN pour des violations de la loi Bank Secrecy Act (BSA) – qui lutte contre le blanchiment d’argent et le financement illégal, assorti d’une amende civile de 14,5 millions de dollars. Cet accord de 2018 constatait notamment que la grande banque helvétique n’avait pas suffisamment surveillé les virements de devises en raison de failles dans son système de surveillance automatisé.

«Malgré les assurances données par UBS Financial Services à la FinCEN quant à la résolution rapide des problèmes sous-jacents, UBSFS ne l’a pas fait et a par conséquent omis de surveiller correctement plus de 50’000 virements de devises, pour un montant total supérieur à 10 milliards de dollars. De plus, UBSFS n’a pas divulgué ces manquements à la FinCEN, qui n’en a eu connaissance qu’à la suite d’une enquête menée après un contrôle réglementaire», fait savoir l’agence américaine.

La SEC (Securities and Exchange Commission), l’autorité fédérale américaine de régulation et de contrôle des marchés financiers, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) l’agence fédérale indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce et la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), l’autorité de régulation de l’industrie financière aux États-Unis, ont également participé à l’enquête.

lf/cw