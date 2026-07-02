UBS en mesure de faire face à des pertes en cas de crise

Keystone-SDA

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Le géant bancaire UBS, ainsi que les banques axées sur le marché suisse, seraient capables d'absorber les pertes engendrées par "des scénarios défavorables", souligne la Banque nationale suisse (BNS) jeudi.

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(Keystone-ATS) «Le secteur bancaire suisse est globalement bien positionné pour relever les défis que présente l’environnement actuel», note la gardienne du franc dans un communiqué jeudi. Dans le même temps, elle pointe que «le contexte économique et financier reste difficile pour le secteur financier suisse, en raison notamment du conflit au Moyen-Orient, des tensions liées au commerce international, et des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques qui en découlent.»

Concernant les banques d’importance systémique, la «profitabilité» de PostFinance et de la Banque Cantonale de Zurich (ZKB) a augmenté l’an passé mais diminué pour le groupe Raiffeisen. Les ratios de fonds propres se sont globalement accrus.

Du côté de la banque aux trois clés, la capacité d’UBS à générer des profits «a continué d’augmenter en 2025. Cette amélioration s’explique par la performance de l’activité de gestion de fortune et de la banque d’investissement», alors que les activités suisses ont, à l’inverse, vu leur rentabilité diminuer en raison de la baisse du résultat net des opérations d’intérêts.

En ce qui concerne les fonds propres, UBS dépasse les exigences de la réglementation too big to fail (TBTF) dans une perspective d’application intégrale, auxquelles elle sera astreinte à partir de 2030, ajoute la BNS.